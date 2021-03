Nowa gra z Asterixem i Obelixem na horyzoncie!

Gra ma zostać wydana jesienią tego roku na Nintendo Switch, PC za pośrednictwem Steam, PlayStation 4 i Xbox One. Będzie również kompatybilna z PS5 i Xbox Series X | S. Grę tworzy Mr Nutz Studio. Tytuł jest bijatyką 2D, która będzie oferować lokalną kooperację, umożliwiającą graczom wcielenie się w dwie tytułowe postacie.

Według wydawcy gracze zmierzą się z „rzymskimi legionistami, piratami, rozbójnikami, a nawet przerażającymi Normanami”. Niektórych przeciwników można zobaczyć w zwiastunie, który można znaleźć w zamieszczonym poniżej tweecie.

You wouldn’t pass on some magic potion would you? 💥

Asterix & Obelix: Slap them All! will launch in Fall 2021 on PlayStation 4, Xbox One Consoles, Nintendo Switch and PC. The game will be backward compatible on PlayStation 5 and Xbox Series X|S. pic.twitter.com/aqp7ZFkSk1

