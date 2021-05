Pełna wersja Dieselpunk Wars debiutuje na Steam

13 maja na Steam debiutuje pełna wersja Dieselpunk Wars, w której gracze tworzą skomplikowane maszyny bitewne i ruszają nimi do walki. Producentem jest spółka Image Power S.A., która w kwietniu zadebiutowała na NewConnect.

Dieselpunk Wars pozwala konstruować niebanalne pojazdy militarne, które następnie wyjadą na pole bitwy. Gracze będą mogli zbudować unikalną maszynę, wykorzystując niemal 300 różnych elementów. Pakiet dostępnych części będzie można powiększać, wykonując zlecone misje. Dzięki realistycznej fizyce gry, w trakcie walk gracz może wykorzystać całe otoczenie, niszcząc budynki wokół siebie. Dzięki silnikowi gry można śledzić każdy pocisk, obliczyć jego trajektorię, a nawet zniszczyć go rykoszetem, jeśli uderzy w pancerz pod odpowiednim kątem. Pojazdy mogą być przecięte na pół, podpalone, zalane lub zmiażdżone. Jedynym ograniczeniem jest kreatywność graczy.

To nasz najbardziej oczekiwany projekt pierwszej połowy 2021 roku. Nareszcie przyjdzie czas, by dostarczyć graczom świeżą dawkę najciekawszych części machin na rynku. Ponownie wyrażamy wdzięczność wszystkim wspierającym z Kickstartera. Bez ich wsparcia oraz cennych uwag i sugestii nie byłoby to możliwe – przyznaje Piotr Figarski, wiceprezes zarządu Image Power S.A.

Od listopada ubiegłego roku, gdy gra była we wczesnym dostępie, trwały cały czas prace nad tytułem. Doszło w nim do wielu modyfikacji. Po sugestiach społeczności graczy ulepszono tryb kampanii i naprawiono zaistniałe błędy. Pierwszym dodatkiem do pełnej wersji jest udoskonalona fizyka maszyn, by gra odzwierciedlała realizm jak najlepiej tylko może.

Dzięki nowemu patchowi 1.1.0 gracz będzie mógł m.in. dostosować fizykę maszyn do swoich potrzeb, korzystając z osobistego stylu rozgrywki. Możliwe będzie sterowanie grawitacją, wagą, podnoszeniem, pływaniem, przeciąganiem i mocą. Do gry dodano też dodatkowe bloki, aby maszyny wyglądały i walczyły jeszcze lepiej.

Jedną z ważniejszych zmian w Dieselpunk Wars będzie możliwość tworzenia przez graczy własnych scenariuszy bitwy i ich wymiana między graczami. Dzięki tej funkcjonalności grający będzie mógł dostawiać na mapę zabudowania, ustawiać na niej cele i wybierać samochód. W efekcie pojawi się możliwość stworzenia całego scenariusza, w którym gracz musi na przykład przełamać oblężenie jakiejś fortecy, albo zrobić coś innego co tylko przyjdzie mu do głowy. Po zakończeniu rozgrywki może wstawić swój scenariusz na Steam Workshop i podzielić się nim ze znajomymi. Inni użytkownicy platformy będą mogli ściągnąć ten scenariusz oraz wszystkie niezbędne pojazdy, a potem zagrać w to, co stworzył inny gracz.

W patchu 1.1.0. przygotowano też wspólny blok, który zostanie dodany do gry po opuszczeniu wczesnego dostępu. Może on podzielić pojazdy na dwie oddzielne maszyny lub połączyć je ze sobą, kiedy tylko gracz zechce. Ta cecha dobrze współgra z funkcją „automatycznego celowania” niektórych typów broni. Na przykład można zaprojektować część pojazdu, która będzie działać jako rozkładana wieża. Wystarczy zostawić ją gdzieś z boku i poprowadzić do niej swoich wrogów, a następnie otworzyć do nich ogień z dwóch różnych kierunków. To tylko jedna z wielu możliwości, dostępnych już wkrótce dzięki modułowi połączonemu. Niedługo pojawi się jeszcze więcej aktualizacji do gry.

Najważniejsze cechy Dieselpunk Wars:

pojazdy budowane z różnych części oraz materiałów, które wpływają na ich możliwości na polu walki

otwarty, możliwy do eksploracji świat, oferujący wyzwania i elementy do znalezienia

realistyczna fizyka – otoczenia, pocisków i uszkodzeń

kilka trybów gry – m.in. tryb bitwy oraz tryb kreatywny

kampania fabularna dla jednego gracza

rozwój pojazdu wraz ze wzrostem poziomu doświadczenia

nowe elementy odblokowywane wraz z postępem

brak mikropłatności

Dieselpunk Wars debiutuje w pełnej wersji na Steam w cenie 14.99 USD.

Karta gry na Steam: https://store.steampowered.com/app/952240/Dieselpunk_Wars/