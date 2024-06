The Sims 4 przedstawia Kolekcje W hołdzie miastu oraz Imprezowy niezbędnik

Miło nam poinformować, że EA i Maxis ujawniły dziś nowe Kolekcje W hołdzie miastu oraz Imprezowy niezbędnik, które trafią do The Sims 4.

Dzięki Kolekcji The Sims 4 W hołdzie miastu gracze będą mogli ubrać swoich Simów w najmodniejsze ciuchy, zaprojektowane we współpracy z wielokrotnie nagradzaną twórczynią zawartości do gier i orędowniczką DE&I, Danielle „Ebonix” Udogaranyą. Simowie z pewnością będą przyciągać spojrzenia, przechadzając się po mieście w swoich nowych kreacjach.

Zawartość kolekcji W hołdzie miastu / źródło: https://www.ea.com

Dzięki Kolekcji The Sims 4 Imprezowy niezbędnik Simowie mogą olśniewać i zachwycać odświętnymi dekoracjami, takimi jak wstęgi, maszyny do robienia dymu, a nawet nowa hipnotyzująca kula dyskotekowa – idealnie nadadzą się do organizacji wystrzałowej imprezy!

Zawartość kolekcji Imprezowy niezbędnik / źródło: https://www.ea.com

Więcej informacji na temat Kolekcji Miejski hołd i Imprezowy niezbędnik można znaleźć pod tym linkiem.

Najnowsze kolekcje do The Sims 4 będą dostępne od 18 kwietnia na PC za pośrednictwem EA app, Mac za pośrednictwem Origin, Epic Games Store i Steam, a także na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Ilustracja wprowadzająca i źródło: https://www.ea.com