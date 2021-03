Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wkrótce dostanie wersję na PS5! Twórcy zdradzają zawartoć

Vicarious Visions rozbiło bank, przygotowując znakomity remaster dwóch kultowych części gier z Tonym Hawkiem w tytule. I wkrótce pojawi się wersja na nową generację konol.

Wyższa rozdzielczość, do 120 klatek na sekundę, dźwięk 3D, a nawet haptyczne wibracje i adaptacyjne trigger z pada PS5 – to wszystko ma pojawić się w Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 na nowej konsoli Sony. Co więcej, gra oczywiście będzie się znacznie szybciej ładować dzięki dyskowi SSD. Wygląda na to, że graczy czeka bardzo atrakcyjna oferta – a to wszystko jużw od jutra.