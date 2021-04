World of Tanks dostępne na Steamie!

World of Tanks trafiło do milionów graczy na całym świecie wynosząc czołgi do rangi fenomenu popkulturalnego. Na dziesiątkach szczegółowych map można walczyć 600 czołgami z 11 krajów biorąc odział w setkach różnych wydarzeń korzystając z tysięcy usprawnień, o które regularnie gra jest aktualizowana.

Gracze mają możliwość doświadczyć realistycznej grafiki i dźwięków oddających atmosferę bitew czołgów. Na odkrycie czeka pięć różnych typów pojazdów zapewniając zbalansowaną i zróżnicowaną rozgrywkę. Unikatowe mapy bazują na największych bitwach pancernych w historii ludzkości oraz miastach z całego świata. Swoich umiejętności można dowieść w różnych trybach gry, zarówno współpracując z drużyną, jak również bazując na indywidualnej taktyce.

Dzięki oddanej społeczności czołgistów World of Tanks zdobyło 4 nagrody Złotego Joysticka i pobiło dwukrotnie rekord Guinessa w największej ilości zarejestrowanych graczy na serwerze gry MMO.

W Wargaming, naszym największym sukcesem i dumą jest fakt, że stworzyliśmy grę, którą gracze kochają i grają już od 10 lat. Zbliżliśmy do siebie ludzi z całego świata i siła społeczności jest niezrównana. Wierzę, że World of Tanks dla wielu to coś więcej niż gra, to wyjątkowe hobby dla milionów graczy i tak zostanie w następnych dekadach,” podkreśla Wiktor Kisłyj, prezes Wargaming. „To fantastyczne obserwować jak nasza gra rozrasta się o nowych graczy i z dumą witam społeczność Steam w rodzinie czołgistów.

Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że łączymy siły z Wargamingiem i witamy World of Tanks na Steamie! To idealny czas aby wskoczyć do czołgu i rzucić się w wir walki! mówi Nathaniel Blue, przedstawiceil rozwoju biznesu w Valve.