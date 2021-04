World of Tanks zapowiada współczesne czołgi na Xbox i PlayStation!

Od amerykańskiego M1A2 Abrams do radzieckiego T-72BM, najnowszy dodatek Modern Armor wprowadzi nowoczesne pole walki do gry.

Po raz pierwszy w historii marki w World of Tanks pojawią się współczesne czołgi w grze! Będzie to nowy sposób gry dla ponad 21 000 000 zarejestrowanych czołgistów w World of Tanks na konsolach. Za cały projekt odpowiada studio Wargaming Chicago-Baltimore.

Aktualizacja Modern Armor będzie miała premierę 27 kwietnia i pozwoli na crossplay pomiędzy Playstation 4 i 5 oraz Xbox One, Xbox Series S & X .Gracze spróbują rozgrywki najbardziej ikonicznymi czołgami XX-wieku, takimi jak M1A2 Abrams czyT-72BM oraz innymi, stalowymi maszynami.Walczy heroicznie przeciwko wrogom lub współpracuj z drużyną, zrób wszystko, aby osiągnąć zwycięstwo i napisać własną historię. Nowe czołgi i współczesne pole walki w Modern Armor będzie funkcjonowało obok regularnej, dotychczasowej wersji World of Tanks skoncentrowanej na czołgach okresu obu wojen światowych po konflikt w Korei.

TJ Wagner, dyrektor kreatywny w World of Tanks na konsole mówi: „Jesteśmy podekscytowani, że to na konsolach po praz pierwszy trafią współczesne czołgi. Nasi gracze będą mogli spróbować najpopularniejszych czołgów współczesności. Wszyscy w studiu pracowali ciężko, aby dostarczyć ten najbardziej ambitny i największy dodatek do World of Tanks.”

Więcej informacji o nowych czołgach, mapach, zawartości i rozgrywce pojawi się 27 kwietnia w momencie premiery dodatku Modern Armor.