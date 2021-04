Nowy cykl komiksów Star Wars już w sprzedaży! Rusza gwiezdna ofensywa Egmontu!

Wiosną 2021 roku rozpocznie się gwiezdna ofensywa wydawnictwa Egmont Polska na rynku komiksowym. W kwietniu i maju, zaledwie kilka miesięcy po premierze w USA, na rynek trafią pierwsze tomy trzech nowych serii osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen: Star Wars, Darth Vader oraz Łowcy nagród. Trzeba podkreślić, że pomimo zbieżności dwóch pierwszych tytułów z cyklami znanymi z łamów magazynu Star Wars Komiks, są to zupełnie nowe serie, tworzone przez innych autorów i rozgrywające się w późniejszym okresie historii odległej galaktyki. Sam magazyn pozostanie w ofercie i pozwoli na dokończenie wspomnianych starszych cykli.

Cykl Star Wars, którego pierwszy tom zatytułowano Ścieżka przeznaczenia ukaże się 14 kwietnia (już za dwa dni), skupia się na losach rebeliantów, rozproszonych po przegranej bitwie o Hoth i ściganych przez Imperium. Han Solo został zamrożony w karbonicie, a Luke Skywalker, księżniczka Leia, Lando Calrissian i droidy C-3PO oraz R2-D2 muszą przedrzeć się do niedobitków rebelianckiej floty. Jednocześnie Luke zmaga się z prawdą o swoim pochodzeniu, którą poznał podczas pojedynku z Darthem Vaderem w Mieście w Chmurach.

Autorem scenariusza jest Charles Soule (Potwór z Bagien, Vader: Mroczny Lord Sithów, Doktor Aphra), a rysunków – Jesús Saiz (Potwór z Bagien, Legion Samobójców, Kapitan Ameryka).

Seria Darth Vader, której pierwszy tom zatytułowany Mroczne serce Sithów ukaże się również 14 kwietnia, opowiada oczywiście o losach tytułowego Mrocznego Lorda Sithów, który po spotkaniu z Lukiem w Mieście w Chmurach chce się zemścić na wszystkich, którzy pomogli ukryć przed nim jedynego syna. Musi jednak pokonać wstrząsające wyzwania z własnej mrocznej przeszłości.

Za scenariusz opowieści odpowiada Greg Pak (Batman i Superman, Star Wars [seria z lat 2015-2019], Age of Rebellion), a za stronę graficzną – Rafaelle Ienco (Batman: Sins of the Father, Epic Kill, Devoid of Life, Manifestations).

Łowcy nagród to seria o najgroźniejszych najemnikach galaktyki. Premiera tomu pierwszego – Najgroźniejsi w galaktyce – już 19 maja. Valance, Bossk i Boba Fett pragną dopaść Nakano Lash, byłą mentorkę tego pierwszego, którą obwiniają o zdradę i niepowodzenie pewnej dawnej misji.

Scenariusze pełne wartkiej akcji, walk, pościgów i eksplozji tworzy Ethan Sacks (Star Wars: Galaxy’s Edge, Star Wars: Allegiance, Old Man Hawkeye, Old Man Quill), rysunki zaś – Paolo Villanelli (Łotr 1, Star Wars: Lando – Double or Nothing, Jedi Fallen Order – Dark Temple).

Na tym nie koniec: w drugiej połowie roku nastąpi polska premiera zupełnie nowej serii Wielka Republika (wydawanej w USA przez Marvela od stycznia 2021 r.), a także innych nowych tytułów.

Komiksy z uniwersum Gwiezdnych wojen publikuje za oceanem wydawnictwo Marvel, powiązane z tym światem od początku jego istnienia – pierwszy zeszyt komiksowy z logo Star Wars i Marvela trafił do sprzedaży w kwietniu 1977 roku, na miesiąc przed premierą filmu Gwiezdne wojny (później opatrzonego podtytułem Nowa nadzieja). W latach 1991-2014 gwiezdnowojenne komiksy ukazywały się w wydawnictwie Dark Horse, a w 2015 roku prawa do marki wróciły do Marvela, który przed premierą filmu Gwiezdne wojny: Epizod VII – Przebudzenie Mocy wprowadził na rynek serie komiksowe zgodne z nowym kanonem historii uniwersum, obowiązującym od 2014 roku.

Wszystkie serie zapoczątkowane w latach 2015-2019 zostały już przez Marvela zakończone. W 2020 roku nastąpiło nowe otwarcie w postaci czterech nowych cykli, z których trzy trafią na polski rynek wiosną 2021 roku. Komiksy rozgrywają się w tym samym okresie: pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów Imperium kontratakuje i Powrót Jedi, a przedstawione w nich wątki czasami się przeplatają.

Źródło: Egmont / Ilustracja wprowadzenia: fot. Egmont