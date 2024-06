Amy i Sheldon powracają! Jim Parsons i Mayim Bialik na zdjęciach z finału Młodego Sheldona

Już 16 maja czeka nas wielki finał serialu Młody Sheldon stacji CBS. W ostatnich odcinkach powrócą ulubieńcy z Teorii wielkiego Podrywu, wcielający się w Sheldona Coopera i dr Amy Farrah Fowler Jim Parsons i Mayim Bialik.

Po siedmiu sezonach serial Młody Sheldon dobiegnie końca. W związku z tym CBS postanowiło sięgnąć po twarze, które rozpoznają fani uniwersum Teorii wielkiego Podrywu. Tak oto po raz pierwszy od finału serialu w maju 2019 r. Jim Parsons i Mayim Bialik ponownie zobaczymy razem na ekranie.

Chociaż szczegóły występu dwójki w finale serialu są wciąż trzymane w tajemnicy, to otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie Sheldon Cooper i Amy Farrah Fowler z ostatnich odcinków Młodego Sheldona. Udostępnione zdjęcia pokazują nam ciężko pracującego Coopera i jego żonę zaglądającą zza jego ramienia i zastanawiającą się co pisze na swoim laptopie.

Ostatnim razem gdy mieliśmy okazję zobaczyć parę, zdobyli nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Był to jeden z wielu milowych kroków w historii ich związku. Od tamtej pory Parsons wystąpił w każdym odcinku Młodego Sheldona w roli narratora, podczas gdy Bialik okazjonalnie użyczała swojego głosu na potrzeby konkretnych epizodów.

Jim Parsons wypowiedział się na temat niezwykłego ponownego spotkania z Mayim Bialik na planie zdjęciowym:

To było dziwne, ale piękne doświadczenie. Było naprawdę miło. Miało się poczucie, że jest to świetny, mały epilog do całego doświadczenia z Teorią wielkiego podrywu. Jestem bardzo wdzięczny, że zaproszono nas do udziału w serialu.