Anna Boleyn: Aresztowanie, proces, egzekucja – wkrótce na kanale Polsat Viasat History

Premiera programu dokumentalnego 20 czerwca o 18:00 na Polsat Viasat History.

W niezwykle fascynującej trzyodcinkowej serii historyczka Tracy Borman bada ostatnie dni życia Anny Boleyn – dzień aresztowania, dzień procesu i dzień jej egzekucji. W ciągu niespełna trzech tygodni w maju 1536 roku Anna przeszła drogę od królowej Anglii do osoby skazanej na śmierć. Doktor Borman prowadzi nas przez wydarzenia każdego z tych dni, godzina po godzinie, badając dowody i analizując, co się tak naprawdę wydarzyło. Czy Anna naprawdę cudzołożyła, czy też została odtrącona przez zmęczonego króla pragnącego męskiego potomka? Czy główny doradca króla, Thomas Cromwell, wymyślił serię absurdalnych oskarżeń, czy też opierały się one na faktach? Tracy Borman przedstawia najnowsze teorie i odwiedza miejsca najważniejszych wydarzeń — od pałacu Greenwich po Tower of London i Westminster Hall. Premiera programu „Anna Boleyn: Aresztowanie, proces, egzekucja” w niedzielę 20 czerwca o 18:00 na kanale Polsat ViasatHistory.

Ostatnie tygodnie życia Anny przypominały pełen napięcia thriller, niemający sobie równych w epoce Tudorów. Upadek przebiegłej i nieustraszonej żony Henryka VIII to opowieść pełna zwrotów akcji, jakiej jeszcze nie było – w tej historii jest wszystko: dramatyczne połączenie politycznych manewrów, seksu, skandalu na dworze i królobójstwa. W każdym z trzymających w napięciu odcinków, przy pomocy wiernej rekonstrukcji zdarzeń Tracy przedstawi najnowsze teorie na temat ostatnich dni Anny Boleyn. Widzowie zostaną zabrani w podróż do wszystkich wystawnych królewskich siedzib i historycznych miejsc, które odegrały kluczową rolę w życiu królowej. Zaczynając od Tower of London, gdzie była przetrzymywana, przez Westminster, gdzie sądzono jej współoskarżonych, a kończąc na Hampton Court, gdzie los Anny został ostatecznie przypieczętowany.

W 1.odcinku przyjrzymy się jej ostatnim chwilom na wolności. Zagłębimy się w relacje Anny Boleyn z mężczyznami, z którymi ponoć cudzołożyła. Wśród nich znalazł się także jej brat. Poznamy treść ostatniego listu do męża i spróbujemy dowiedzieć się, czy nie był on misternym fałszerstwem. Weźmiemy pod lupę wyznanie muzyka Marka Smeatona, które doprowadziło do aresztowania królowej, a także zobaczymy, jak jej ówczesny sojusznik, Thomas Cromwell, poprowadził sprawę przeciwko Annie.

W 2. odcinku przyjrzymy się kwestii cudzołóstwa Boleyn, a także domniemanemu kazirodztwu i spiskowi mającemu na celu zamordowanie króla. Każdy z zarzutów zostanie szczegółowo przeanalizowany. Dowiemy się, w jaki sposób ława przysięgłych, w której zasiadał jej własny ojciec, oraz cały system prawny Tudorów sprawiły, że od momentu aresztowania los Anny był już przesądzony. Przyjrzymy się również roli rodziny Seymourów, którzy mieli własną kandydatkę na królową czekającą tylko na upadek Anny.

W ostatnim odcinku skupimy się na wyniku procesu. Annę sądzono przed ławą przysięgłych w King’s Hall w Tower of London. Sprawa zmieniła się w publiczny spektakl, który przyciągnął ponad 2 tysiące widzów. Zobaczymy, jak przebiegał proces, począwszy od zaciekłej obrony Anny przed sądem, któremu przewodniczył jej wuj, a skończywszy na ostatecznym werdykcie. Czy był to zaplanowany spisek, czy też oskarżenia miały swoje uzasadnienie? Dlaczego skazani wraz z nią mężczyźni nie protestowali przeciwko oskarżeniom wobec Anny ? Na koniec przeanalizujemy nowe dowody, które sugerują, że decyzja o egzekucji królowej była z góry narzucona i nie podlegała dyskusji.

Premiera trzyodcinkowego programu „Anna Boleyn: Aresztowanie, proces, egzekucja” w niedzielę20 czerwca o 18:00 na kanale Polsat Viasat History. Emisja kolejnych odcinków tego samego dnia o 19:00 i 20:00.