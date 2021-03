Assembled: The Making of WandaVision – zwiastun odcinka o tworzeniu WandaVision

Zanim ponownie przeniesiemy się do MCU wraz z nadejściem serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, to wrócimy na chwilę do prawdziwego świata. Mianowicie już jutro otrzymamy odcinek specjalny, który pokaże nam, co działo się za kulisami serialu WandaVision.

Trzeba przyznać, że WandaVision było naprawdę spektakularnym serialem i znakomitym powrotem do MCU, po ponad rocznej przerwie. Mimo tego, że finał nie był tak epicki jak każdy sobie wyobrażał, serial zrobił swoje. Wanda wreszcie przeobraziła się w Scarlet Witch, a Vision stał się czymś więcej niż drugoplanową postacią. Resztę histori Wandy (może też Visiona) otrzymamy w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Niestety będziemy musieli trochę na to poczekać, ale w międzyczasie otrzymamy odcinek specjalny, w którym dowiemy się, jak wyglądała praca nad serialem WandaVision.

Poniżej możecie znaleźć zwiastun odcinka:

Watch the first trailer for ‘ASSEMBLED: THE MAKING OF #WANDAVISION’ 🚨 Original Special Streaming Tomorrow! pic.twitter.com/Q2OZfP0VVg — cosmic (@cosmic_marvel) March 11, 2021

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff oraz Visionie, którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach.

Odcinek specjalny zadebiutuje już jutro, 12 marca na platformie Disney+.

