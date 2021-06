Batwoman – Camrus Johnson jako Batwing na nowych zdjęciach!

Camrus Johnson, który przez ostatnie dwa sezony serialu Batwoman wcielał się w Luke’a Foxa, wkrótce przywdzieje zbroję Batwinga! Nadchodzący, ostatni odcinek 2. sezonu, wprowadzi nowego członka Bat-rodziny. Dzisiaj stacja The CW przygotowała dwa zdjęcia przedstawiające tę postać. Muszę przyznać, że Batwing prezentuje się naprawdę dobrze, ale jednak wygląd to nie wszystko. Serial posiada kilka naprawdę ciekawie zaprojektowanych kostiumów, ale jakość produkcji niestety jest na strasznie niskim poziomie.

🚨BATWING First Look🚨 #Batwoman

“The main reason I wanted to be in Batwoman was for this opportunity – to give kids like me another black hero to look up to and relate to.” – @CamrusJ pic.twitter.com/vakVi2limm

— Batwoman (@CWBatwoman) June 8, 2021