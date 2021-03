Czy Mena Massoud zagra Ezrę Bridgera?

Nowe plotki cały czas wypływają, ale być może na szczęście fanów, niektóre z nich powoli się oficjalnie potwierdzają. Cały czas jest wiele niewiadomych odnośnie pojawienia się Wielkiego Admirała Thrawna i Ezry w jakimś serialu aktorskim. Możliwe, że do ogłoszenia tego oficjalnie jest już bliżej niż dalej. Dwa dni temu na swoim Instagramie aktor znany z roli Aladyna w aktorskiej wersji filmu, udostępnił pewien post. I oczywiście nie było by w nim nic dziwnego, gdyby nie to, że w opisie znalazła się wypowiedź głównego bohatera Ezry Bridgera z jednego z odcinków serialu Rebelianci (odcinek 7 sezon 2).

Hey, just so you know, when I escape I won’t hurt any of you. [tłumaczenie: Hej, tak żebyście wiedzieli, kiedy ucieknę nie zranię żadnego z was.]