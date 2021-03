Doom Patrol – Michelle Gomez dołącza do obsady jako Madame Rouge!

Warner Bros. TV potwierdziło na Twitterze informacje o tym, że Michelle Gomez dołączyła do obsady 3. sezonu Doom Patrol. Aktorka wcieli się w rolę Madame Rogue, skomplikowanej i elektryzującej ekscentryczki, która trafia do Doom Manor z bardzo specyficzną misją, o której… nie pamięta. Tak przynajmniej podaje opis podany poniżej przez Warner Bros. TV.

We’re so excited to welcome @MichelleGomez to @dcdoompatrol! She will step into the role of Madame Rouge, a complicated and electrifying eccentric who arrives at Doom Manor with a very specific mission… if only she could remember it. 👀😱 https://t.co/FTrCD2wVIc

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) March 10, 2021