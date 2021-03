Falcon i Zimowy Żołnierz – pierwsze reakcje na drugi serial MCU! Będzie hit na miarę WandaVision?

W ostatnich dniach zniesiono wreszcie embargo na pisanie o pierwszych wrażeniach odnośnie produkcji przez garstki osób, którym udało się obejrzeć przedpremierowo pierwszy epizod. Jak wynika z kilku opinii, choć ewidentnie jest to sam początek i nie da się wydać mocniejszej opinii, mamy powrót do bardziej tradycyjnej marvelowej produkcji z toną widowiskowej akcji i bardziej „przyziemnymi” problemami niż we wspomnianym WandaVision. Nikogo nie powinno dziwić, że szykuje się sześć odcinków w stylu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Na razie zatem zero zaskoczeń – i to chyba dobrze.

The first episode of #TheFalconAndTheWinterSoldier feels like the first 15 minutes of another solid exciting Marvel adventure. (With credits, it's 47 minutes long.)

That said, I'm hyped to see what's next, especially once the title characters actually start to mix. pic.twitter.com/PyDRtOfLID

— Liz Shannon Miller (@lizlet) March 12, 2021