Falcon i Zimowy Żołnierz – Tańczący Zemo podbija internet! Zobacz hitową scenę!

Najnowszy epizod serialu Falcon i Zimowy Żołnierz przeniósł wydarzenia do fikcyjnego miasta Madripoor – nowej lokacji w MCU, która przypomina cyberpunkowe metropolie z klasyki sci-fi. W jednej ze scen bohaterowie trafiają do klubu, w którym muszą wtopić się w tłum. Tutaj właśnie zobaczyć możemy tańczącego Zemo, którego taniec podbija internet!

Scena z Brühlem doczekała się już mnóstwa przeróbek, kompilacji oraz stała się inspiracją do memów. Fani Marvela apelują już nawet o pokazanie jej rozszerzonej wersji używając na Tweeterze hasztaga #ReleasetheZemoCut.

#ReleasetheZemoCut

WE MUST SEE THE EXTENDED DANCE SCENE https://t.co/8pl296aBAJ

