Godzilla: Singular Point – pierwsze spojrzenie na animowaną serię Netfixa!

Udostępniony fragment filmowy prezentuje konstrukcje o nazwie Jet Jaguar. Jest to mech skonstruowany przez członków Otaki Factory. W krótkim materiale możemy zaobserwować jednego z głównych protagonistów omawianego animacji, Yuna Arikawę, który pracuje na wspomnianym konstruktem i bandę dzieciaków wyśmiewających jego dzieło. Następnie na niebie pojawia się doskonale znany fanom Godzili płomienny potwór – Rodan. Latający stwór zaczyna siać chaos w mieście. Produkcja jest połączeniem klasycznej animacji z technologią 3D.

If you see Rodan – run.

Godzilla: Singular Point is available globally June 24th. Here’s your first look at the English dub. #GeekedWeek pic.twitter.com/hoq2LnEvCY

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021