Heels – pierwsze zdjęcia z serialu! Amell i Ludwig przed walką na ringu!

Heels będzie skupiać się na rodzinie zajmującej się wrestlingiem. Jack grany przez Stephena Amella i Ace, w którego rolę wcielił się Alexander Ludwig będą rywalizować o spuściznę pozostawioną przez zmarłego ojca. Prace nad serialem trwają od 2017 roku. Nie obyło się bez trudności związanych z pandemią, ale pierwsze materiały finalnie ujrzały światło dzienne. Stacja STARZ właśnie podzieliła się pierwszymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć braci Spade granych przez Amella i Ludwiga.

Introducing Jack and Ace Spade! We’re so excited to share this first look of @StephenAmell and @AlexanderLudwig in @HeelsSTARZ. #STARZ pic.twitter.com/QiglSFmqsO

— STARZ (@STARZ) March 9, 2021