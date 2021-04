House of the Dragon – pierwsze spojrzenie na Rhaenyrę i Daemona Targaryenów

Produkcja oficjalnie ruszyła, a HBO udostępniło kilka zakulisowych zdjęć. Teraz, gdy główne zdjęcia są oficjalnie w toku, pierwsze zdjęcia z planu znalazły się w Internecie. Migawki pokazują, jak Emma D’Arcy i Matt Smith, kręcą scenę na plaży i mają na sobie kostiumy.

FIRST LOOK at Matt Smith and Emma D'Arcy on the set of #GameofThrones prequel series #HouseoftheDragon pic.twitter.com/55dlag2xeM

— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 28, 2021