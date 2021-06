Imperium Brytyjskie okiem Michaela Portillo – premiera w lipcu na kanale Polsat Viasat History

Jeszcze 100 lat temu Wielka Brytania władała czwartą częścią naszej planety, a brytyjska monarchia miała ponad 400 milionów poddanych w rozciągającym się na pięciu kontynentach, największym imperium w historii ludzkości. Z wyjątkowej serii „Imperium Brytyjskie okiem Michaela Portillo”, której premiera odbędzie się w niedzielę 11 lipca o 19:45na kanale Polsat Viasat History, dowiemy się, w jaki sposób mały wyspiarski kraj leżący na skraju Europy stał się światową potęgą kolonialną.

Pod panowaniem Imperium Brytyjskiego znalazły się tereny od Indii i Karaibów po Afrykę, Australię

i Azję. Brytyjskie rządy kolonialne odcisnęły swoje piętno w każdym zakątku globu, między innymi dzięki niezwykłym budowlom, które ucieleśniały charakter i ogromny zasięg brytyjskiej władzy. Wiele

z pałaców, więzień i plantacji, w których rozgrywały się imperialne intrygi, dziś już nie istnieje, niszczeje lub są całkiem zapomniane. Brytyjski dziennikarz, prezenter i były polityk, Michael Portillo odwiedza te miejsca i otwiera drzwi do tamtego świata. Przez pryzmat budowli pokazuje zdumiewającą historię Imperium Brytyjskiego, ewolucję supermocarstwa i jego spuściznę, która zmieniła świat.

Czteroodcinkowa seria podąża za Michaelem, który podróżuje po całym świecie odwiedzając dawne kolonie. Swą wyprawę rozpocznie od Indii, klejnotu w koronie Imperium. Tam dowie się, w jaki sposób przy użyciu prywatnej armii Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska zbudowała swoją potęgę i stała się pierwszą na świecie międzynarodową korporacją. Sprawdzi również, dlaczego tak mała liczba kolonistów rządziła tak ogromnym, zróżnicowanym obszarem. Michael opowie także o wyzysku, chciwości i brutalności, które przyczyniły się do rozwoju i świetności Indii Brytyjskich, a także o tym, jak te same cechy doprowadziły do ich upadku.

W 2. odcinku Michael przeniesie się z Indii na Jamajkę. Wybierze się do karaibskiej stolicy Imperium, odkrywając, w jaki sposób Wielka Brytania zgromadziła bogactwo, które pozwoliło jej podbić świat.

W połowie XVII wieku to Hiszpania była niekwestionowanym globalnym mocarstwem. Kontrolowała obie Ameryki i Karaiby. Jednak, gdy Oliver Cromwell odsunął od władzy króla Karola I, wysłał wtedy pierwsze finansowane przez państwo ekspedycje. Miały one zająć niewystarczająco strzeżone tereny należące do Hiszpanii. Pierwszym terytorium, które zostało zajęte, była Jamajka.

W 3. odcinku Michael uda się do Afryki Południowej, by zbadać, jak skuszona wizją wielkiego bogactwa Wielka Brytania została wplątana w prowadzenie krwawych wojen. Doprowadziły one do katastrofalnych w skutkach podziałów rasowych.

W 4. i ostatnim odcinku Michael pojedzie do Ameryki Północnej. Tam dowie się, jak brytyjskie rządy doprowadziły do zbrojnej rebelii w Stanach Zjednoczonych oraz do pozyskania całkowitej lojalności Kanady trwającej aż do samego końca istnienia Imperium.

Premiera nowej serii „Imperium Brytyjskie okiem Michaela Portillo” w niedzielę 11 lipca o 19:45 na kanale Polsat Viasat History. Emisja kolejnych odcinków w niedziele o tej samej porze