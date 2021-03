Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj – nowy dokumentalny serial HBO Europe

Nowy serial dokumentalny HBO Europe Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj podejmuje próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku. Premiera serialu w HBO GO zaplanowana została na 4 kwietnia.

Pewnej mroźnej nocy w styczniu 2004 r. w szwedzkim prowincjonalnym miasteczku Knutby rozległy się strzały. Okazało się, że zamordowana została młoda kobieta, a jej sąsiad doznał wielu poważnych ran postrzałowych. Uwaga świata zwróciła się wtedy w stronę zboru zielonoświątkowców, przez co proces sądowy dotyczący sprawy stał się międzynarodową sensacją.

W dokumencie HBO Europe Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj uznani dziennikarze Martin Johnson i Anton Bergwe współpracy z reżyserem Henrikiem Georgssonem (serial Most nad Sundem), podejmują próbę rzucenia nowego światła na to, co tak naprawdę wydarzyło się w Knutby. Dziennikarze badają nowe tropy w sprawie, uzyskując dostęp do materiałów, które nigdy wcześniej nie zostały ujawnione i przeprowadzając wywiady z osobami, które dopiero po latach milczenia zdecydowały się zabrać głos.

Serial dokumentalny Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj wyreżyserowany został przez cenionego filmowca Henrika Georgssona (Marcella, Stieg Larsson: Mężczyzna, Który Igrał Z Ogniem, Wallander). Obowiązki producentów pełnią Ruth Reid dla Warner Brothers ITVP oraz Anton Berg, a producentów wykonawczych Martin Johnson i Martina Iacobaeus. Producentami wykonawczymi ze strony HBO Europe są Hanne Palmquist, Hanka Kastelicová oraz Antony Root. Serial wyprodukowany został przez Warner Bros ITVP Sweden dla HBO Europe.

Premiera serialu dokumentalnego Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj (Knutby: I Blind Tro (aka. PrayObeyKill) odbędzie się 4 kwietnia w HBO GO. Do serwisu od razu zostanie dodany cały sezon liczący 6 odcinków. Produkcjazadebiutuje tego samego dnia we wszystkich krajach europejskich, w których dostępne jest HBO. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została na 8 kwietnia.