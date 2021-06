Loki – pierwsze opinie o serialu! Będzie dobrze?

Już tylko dni dzielą nas od wyjścia pierwszego epizodu Lokiego. Biorąc pod uwagę popularność tytułowego antybohatera to może być jeden z największych hitów Marvela w tym roku.

Na razie garstka osób obejrzała parę pierwszych odcinków i jeżeli wierzyć ich luźnym opiniom zamieszczonym w sieci, będzie co oglądać. Serial ma być jedną wielką mieszanką gatunków na czele z detektywistyczną czarną komedią z podróżami w czasie i pogłębianiem uniwersum w tle. Miało także nie zabraknąć licznych nawiązań do kultowych komiksów, przede wszystkim tych z brązowej ery. Oczywiście więcej wyjaśnią nam recenzje i możliwość samodzielnego obejrzenia produkcji, ale brzmi to co najmniej dobrze. W końcu nie zabrakło nawet głosów, że to jak dotąd najlepszy serial MCU na Disney Plus.

#LOKI is an absolute grand slam! Madly entertaining and wonderfully mischievous; Takes the MCU in an exciting new direction with an enthralling new mystery and a show-stopping performance from Tom Hiddleston. Easily the best Disney+ show yet! (1/2) –> pic.twitter.com/XvaF1sTSmk — Rohan Patel (@KingPatel7) June 6, 2021

Take everything you thought you knew about #Loki and throw it aside because this series will surprise you and delivers a wholly unexpected take on the #MCU. I loved #WandaVision and really liked #TFATWS, but this feels like it'll be one of those ICONIC @MarvelStudios projects. 🕒 pic.twitter.com/7WxPC4kNAp — Josh Wilding (@Josh_Wilding) June 6, 2021

I've watched the first 2 episodes of Marvel's #Loki and am locked in. The first is setup but together with ep.2, the show brings a little Rick and Morty style (and a new layer) to the MCU. Tom Hiddleston meets his match on screen with Owen Wilson's Mobius… (1/2) pic.twitter.com/PJzFoz0c4l — Rob Keyes (@rob_keyes) June 6, 2021

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sasha Lane. Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU. Premiera 9 czerwca 2021 roku.