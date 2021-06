Loki – „płynna” płeć głównego bohatera potwierdzona!

Premiera serialu o bogu psot tuż, tuż, a z nowych zwiastunów i materiałów promocyjnych dowiadujemy się coraz ciekawszych rzeczy!

W jednym z ostatnich zwiastunów promujących nowy serial Marvela, dowiadujemy się, że bóg psot, to osoba o „płynnej” płci. Co to oznacza? W głównej mierze, oznacza to z całą pewnością, że Loki jest w stanie zmienić swoją płeć.

Istotna jest ostatnia scena, która daje nam wgląd do karty na temat postaci odgrywanej przez Toma Hiddlestona. Widzimy tam napis „SEX: FLUID„. Oznacza to, że Loki jest postacią, która potrafi zmienić płeć. Co ciekawe, jest to pierwsza taka postać w filmowym uniwersum Marvela, ale nie jest to nowość dla miłośników komiksów.

Loki.

Moje dziecko, które jest mi zarówno synem, jak i córką.

Czyż nie mówiłem? Znam cię. Znam wszystko to, czym jesteś.

Przybrany ojciec Lokiego – Odyn – wiedział o jego „płynnej” płci, więc dla fanów komiksów nie było to niczym nowym. Niemniej jednak, jest to nowością dla fanów MCU, nie czytających komiksów. Nie jest jeszcze pewnym, jakie to ma znaczenie dla kinowego uniwersum Marvela, jednak stanowczo jest to pewien powiew świeżości. Otwiera to także wiele nowych ścieżek rozwoju postaci dla boga psot, ponieważ od teraz Loki może być grany również przez kobietę.

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino (Yesterday), Owen Wilson (Polowanie na druhny, Zoolander), Gugu Mbatha-Raw (Piękna i Bestia, Czarne Lustro) i Sasha Lane (Hellboy). Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU. Premiera serialu odbędzie się 9 czerwca 2021 roku.

Źródło: instagram.com/MCU/ilustracja wprowadzenia/kadr ze zwiastuna