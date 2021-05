Loki – serial z wcześniejszą datą premiery!

Przesuwanie dat premiery filmów i seriali na późniejszą datę, stało się już dla nas codziennością. Niecodzienna jednak jest sytuacja, gdy nadchodząca produkcja otrzymuje wcześniejszą datę premiery. Tak jednak dzisiaj się dokonało.

Oficjalnie ogłoszono, że nadchodzący serial Disney+ – Loki, trafi na platformę dwa dni wcześniej, czyli 9 czerwca! W przeciwieństwie do poprzednich seriali Marvel Studios, odcinki Lokiego nie będą wychodziły w piątki, a raczej w środy. Co prawda to tylko dwa dni różnicy, ale lepsze to niż nic.

Wednesdays are the new Fridays 🗓 Mark your calendars for new episodes of Marvel Studios' #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/HGQMl2b8Xg — Loki (@LokiOfficial) May 5, 2021

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej przez kolejne filmy z serii Thor aż do tragicznego końca w Infinity War. Obok Toma Hiddelstone’a w roli Lokiego zobaczymy w obsadzie takie nazwiska jak: Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw i Sasha Lane. Producentem wykonawczym jest Kevin Feige. Scenariusz przygotował Michael Waldron. Za reżyserię odpowiada Kate Herron.

Pierwszy sezon liczyć będzie 6 odcinków. Amerykańska produkcja należeć będzie do IV fazy MCU. Premiera 11 czerwca 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel