M.O.D.O.K. – Nowe nazwiska w obsadzie serialu!

Do obsady nadchodzącego serialu animowanego dla dorosłych, M.O.D.O.K. dołączyły nowe nazwiska. Kolejno obsadzono Jona Hamma, Nathana Filliona, Billa Hadera i Whoopi Goldberga jako pierwsze postacie, które pojawią się w serialu. Jon Hamm użyczy głosu dla Iron Mana. Nathan Fillion został obsadzony jako Wonder Man. Bill Hader jako Angar the Screamer i The Leader, natomiast Whoopi Golberg – Poundcakes.

Meet the guest stars of @MarvelsMODOK: Bill Hader as Angar the Screamer and The Leader, Whoopi Goldberg as Poundcakes, and Nathan Fillion as Wonder Man. ☄ #MODOKHulu pic.twitter.com/7wdClFrIhE

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 27, 2021