Moon Knight – Oscar Isaac trenuje do głównej roli

Trwają prace nad serialem Moon Knight z Oscarem Isaaciem w tytułowej roli.

Tymczasem pojawił się nowy materiał wideo, który ukazuje trening aktora do występu:

Moon Knight to drugi serial na Disney+, który został zapowiedziany na D23. Bohaterem jest Marc Spector – były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami boga Chonsu. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Jego moc zależy od fazy Księżyca. Postać ta często przez swoją brutalność porównywana jest do Batmana.

Produkcja będzie tworzona przez Jeremy’ego Slatera. Wśród jego dzieł można zauważyć wątpliwej jakości Fantastyczną Czwórkę, ale również świetnie przyjęte The Umbrella Academy. Był on twórcą całego serialu i odpowiadał w dużej mierze za jego sukces. To więc autor, którego produkcje prezentują zaskakująco różnorodny poziom. W końcu oprócz dwóch wyżej wspomnianych pracował on również przy netflixowym Notatniku śmierci jak i Egzorcyście od FOX. Pozostaje więc mieć nadzieję, że przy Moon Knight trafimy na moment jego wysokiego poziomu twórczego.

Źródło: comicbookmoie.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe