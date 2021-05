Ms. Marvel – pierwsze spojrzenie na strój superbohaterki!

Zdjęcia do serialu Marvel Studios, Ms. Marvel niedługo prawdopodobnie dobiegną końca, ale jeszcze zanim to nastąpi, otrzymujemy coś niesamowitego. Mowa o pierwszym (porządnym) spojrzeniu na kostium Kamaly Khan!

Fani Ms. Marvel czekali na to naprawdę długo. Wreszcie otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na bohaterkę w kostiumie, wyrwanym prosto z kartek komiksów Marvela. Zdjęciami z planu serialu, podzielił się portal JustJared i jak widać Marvel Studios po raz kolejny nie zawodzi w kwestii kostiumów. WandaVision przedstawiło nam świetnie wyglądający kostium Scarlet Witch, Falcon i Zimowy Żołnierz zaprezentował nam chyba najlepszy uniform Kapitana Ameryki i wygląda na to, że z Ms. Marvel nie będzie inaczej.

Iman Vellani seen on the set of Ms. Marvel suited up in Atlanta, 01-05-2021#Marvel #MsMarvel #DisneyPlus 2/2 8 Pics pic.twitter.com/1txEgXHz71 — XRealm Matthews (@CreamOrScream) May 1, 2021

Kamala Khan to pierwsza muzułmańska bohaterka z własną serią w historii Marvela. W serialu, tak jak w pierwowzorze, jest ona Amerykanką pakistańskiego pochodzenia, która należy do religijnej rodziny mieszkającej w New Jersey. Ms. Marvel to chyba największa fanka Carol Danvers, dlatego przyjęła za swój pseudonim jeden ze starszych tytułów Kapitan Marvel. Ma polimorficzne moce, dzięki czemu jej ciało jest bardzo elastyczne i może przybrać dowolną formę.

Showrunnerką serialu została brytyjska scenarzystka Bisha K. Ali, która wcześniej pracowała nad serialem Cztery wesela i pogrzeb. Potwierdzono również, że Ms. Marvel pojawi się nie tylko w serialu, ale dojdzie również do crossoverów w przyszłych filmach MCU.

Obok Imam Vellani w obsadzie znaleźli się: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha.

Źródło: justjared.com, Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel