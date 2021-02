Muppety – Disney ostrzega przed zawartością serialu

Na początek ubiegłego weekendu na Disney Plus zawitały kultowe Muppety – znane także jako The Muppet Show.

Równocześnie jednak z udostępnieniem produkcji Disney zamieszcza przed produkcją specjalne plansze ostrzegawcze, podobne do tych z ich nieco starszych bajek. Głoszą one przede wszystkim o niewłaściwym i stereotypowym podejściu do ludzi bądź ich kultur, a zamiast kasować materiał, studio Myszki Miki ma chcieć ostrzec przed tym i zachęcić do dialogu. sama treść ostrzeżenia miejscami zmienia się w zależności od odcinka. Przypomina to nieco sytuację związaną z Przeminęło z wiatrem na HBO Max. Z tym, że legendarna produkcja po uprzednim usunięciu powróciła na antenę z podobnym komunikatem.

The Muppet Show to serial komediowy z elementami musicalu i groteski, gdzie bohaterami są kukiełki różnych zwierząt i potworków, między którymi krążą gwiazdy ze świata muzyki, filmu i sztuki. Kermit Żaba jest menadżerem kabaretu, który niezmiennie ma więcej problemów poza sceną niż na scenie. Musi walczyć z misiem, który chce być komediantem, zakochaną Miss Piggy, opryskliwymi krytykami teatralnymi, morderczym szefem kuchni, czy żywym inwentarzem. Musi też zadbać o to, aby cotygodniowy gość czuł się miło w ich gronie.