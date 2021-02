My, dzieci z dworca Zoo – nowy serial na podstawie kultowej książki już wkrótce w HBO

Nowy ośmioodcinkowy serial My, dzieci z dworca Zoo, na postawie kultowej książki będącej zapisem wydarzeń z życia Christiane F., przedstawia historię sześciorga nastolatków, którzy szukając swojego miejsca, intensywnie żyją w samym środku Berlina. Główną osią historii są losy Christiane, której życie rozsypuje się za sprawą rozstania jej rodziców. Premiera produkcji odbędzie się w HBO GO już 27 lutego. Tego dnia od razu dodane zostaną wszystkie odcinki serialu.

Serial My, dzieci z dworca Zoo jest prowokacyjną opowieścią obyczajową przedstawiającą historię sześciorga nastolatków, którzy szukając swojego miejsca w świecie, intensywnie żyją w samym środku Berlina.

Christiane, Stella, Babsi, Axel, Michi i Benno poznają się podczas undergroundowych imprez w pełnych narkotyków berlińskich klubach. Są silni, odważni i wiodą szalone życie w „raju”, który początkowo wydaje im się być feerią kolorów, brawury i ekscytacji. Centralną postacią i osią dla całej grupy jest Christiane, na życiu której ogromne piętno odcisnęło rozstanie jej rodziców. Dziewczyna ucieka z domu, by odnaleźć się w niezwykle kuszącym alternatywnym świecie. Zacieśniające się z biegiem czasu więzi między nastolatkami sprawiają, że członkowie grupy w hedonistycznych uniesieniach szukają kolejnych dreszczy emocji, przeżywając pełne euforii wzloty i mroczne, niebezpieczne wręcz, upadki. Podczas gdy ich życie i związki na zmianę rozwijają się i rozpadają, ich własne traumy wciągają ich w wir, z którego nie każdy jest w stanie uciec.

W głównych rolach w serialu My, dzieci z dworca Zoowystępują:Jana McKinnon jak Christiane, Michelangelo Fortuzzijako Benno, Lea Drindajako Babsi, Lena Urzendowsky jako Stella, Jeremias Meyer jako Axel oraz Bruno Alexander jako Michi. Reżyserem produkcji jest Philipp Kadelbach (SS-GB, Generation War), który jest także jednym z autorów serialu razem z Annette Hess (Weissensee, Ku’damm 56, Ku’damm 59), pełniącą obowiązki głównej scenarzystki oraz producentki kreatywnej. Producentami są: Sophie von Uslar (NSU: German History X, Tannbach – Line of Separation) i Oliver Berben (The Typist, Perfume, Shadowhunters).Serial wyprodukowany został przez Constantin TelevisionProduction w koprodukcji zAmazonem.W roli koproducentów zaangażowane były również spółki Wilma Film (Czechy) oraz Cattleya (Włochy). Serial My, dzieci z dworca Zoo otrzymał finansowanie od Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Film Fernseh Fonds Bayern (FFF), German Motion Picture Fund (GMPF), Czech Film Fund oraz Creative Europe – Media Program of the European Union. Za globalną dystrybucję produkcji odpowiada Fremantle.

My, dzieci z dworca Zooto poszerzona, serialowo przetworzona wersja bestsellerowej autobiografii Christiane F., która była również inspiracją dla kultowego filmu o tym samym tytule. Książka została przetłumaczona na 30 języków i sprzedana na całym świecie w 5 milionach egzemplarzy. Dla podkreślenia wyjątkowego klimatu stworzonego w serialu, muzyka, która rozbrzmiewa na ekranie, powstała z inspiracji twórczością Davida Bowie’go i we współpracy z David Bowie Estate. Autorami muzyki są producenci: Robot Koch i Michael Kadelbach, którzy tworzą elektryzującą, współczesną ścieżkę dźwiękową, będącą połączeniem zarówno muzyki nowoczesnej, jaki i ikonicznych brzmień.

Premiera serialu My, dzieci z dworca Zoo (Wir Kinder vomBahnhof ZooakaWe Children from Bahnhof Zoo) odbędzie się 27 lutego w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodanych zostanie wszystkich 8 odcinków produkcji. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na kwiecień.