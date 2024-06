Najnowszy serial twórcy Sons of Anarchy trafi na Netflix! Co wiemy o The Abandons?

Serial The Abandons z Gillian Anderson i Leną Headey w rolach głównych powstaje dla platformy Netflix. Nad produkcją pieczę sprawuje twórca Sons of Anarchy, Kurt Sutter.

Netflix rozpoczął właśniezdjęcia do The Abandons w Calgary. Właśnie otrzymaliśmy pierwszy wgląd za kulisy nowego dramatu/serialu akcji Kurta Suttera, kreatywnego umysłu stojącego za Sons of Anarchy. Serial może się pochwalić obsadą pełną twarzy znanych publiczności. W głównych rolach występują Lena Headey, Gillian Anderson i Nick Robinson.

Osadzony na tle Oregonu lat 50. XIX wieku, serial zagłębia się w mroczne tematy moralności i przetrwania. Sutter podzielił się swoją inspiracją dla serialu z Tudum.com:

Fascynuje mnie przemiana dobra w zło. Co musi się wydarzyć, aby moralnie prawy człowiek stał się niebezpiecznie skorumpowany. The Abandons eksploruje te skomplikowane kompromisy poprzez najpotężniejszy ludzki instynkt – miłość i ochronę matek.

Będzie to motyw przewodni serialu, który próbuje zgłębić zmagania różnorodnych rodzin ze skorumpowanymi siłami, próbującymi ukraść ich ziemię. Michael Greyeyes (Kwantum Krwi, Wild Indian), Michiel Huisman (Rebel Moon, Echo 3), Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Walking Dead) i Toby Hemingway (The Crossing. Przeprawa) również są zaangażowani w serial. Obsadę uzupełnia utalentowany zespół, w tym Diana Silvers i Lucas Till, którzy dodają znaczącą głębię opowieści.

O czym opowie The Abandons?

Headey gra Fionę Nolan, silną matronę, która zaciekle chroni swoją adoptowaną rodzinę złożoną z czterech sierot. Jej postać jest w konflikcie z graną przez Anderson, Constance Van Ness, równie zdeterminowaną matką, która zrobi wszystko by chronić i rozwijać swoje kopalniane bogactwo, dążąc do umocnienia dominacji swojej rodziny na granicy.

The Abandons śledzi grupę różnorodnych rodzin na marginesie społeczeństwa w ich dążeniu do tego co ma im być przeznaczone Serial bada skorumpowaną siłę bogactwa i władzy, która pożąda ich ziemi i próbuje ich wyrzucić. Te porzucone dusze, żyjące na marginesie społeczeństwa, jednoczą swoje plemiona, aby stworzyć rodzinę i walczyć.

W tym krwawym procesie sprawiedliwość jest naciągana poza granice prawa. The Abandons będzie eksplorować cienką granicę między przetrwaniem a prawem, konsekwencje przemocy i niszczącą moc tajemnic, gdy ta rodzina walczy o utrzymanie swojej ziemi.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: Netflix