Padł ostatni klaps na planie Co robimy w ukryciu. Finał serialu jeszcze w tym roku

Harvey Guillén, odtwórca roli Guillerme'a w serialu Co robimy w ukryciu podzielił się na swoim koncie na platformie Tik Tok montażem zza kulis serialu. Jednocześnie potwierdził, że zakończyła się produkcja szóstego i ostatniego sezonu popularnej komedii o wampirach.

Aktor żegna się z planem serialu, na którym spędził sześć lat. W tym czasie komedia stała się jednym z hitów stacji FX. Produkcja zdobyła nagrodę Emmy w kategorii najlepsze kostiumy sci-fi lub fantasy oraz wiele nominacji do najważniejszych branżowych nagród. Co robimy w ukryciu powróci z szóstym sezonem jeszcze w tym roku, lecz data jego premiery pozostaje nieznana.

Aktor krótko podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję serialu:

To już koniec zdjęć na planie ostatniego sezonu Co robimy w ukryciu. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali za kulisami serialu, obsadzie oraz fanom za te wspaniałe sześć lat. Te wspomnienia na zawsze pozostaną drogocenne. Viva Guillermo!

Więcej o Co robimy w ukryciu

Zanim serial zyskał popularność i popularność, w 2014 r. miała miejsce premiera pseudodokumentu Taiki Waititi pod tym samym tytułem. Opowiadał on historię trójki wampirów z Nowej Zelandii, którzy we współczesnych czasach stawiają czoła nowym wyzwaniom. Na co dzień towarzyszy im ekipa filmowa, która dokumentuje ich życie.

Pierwszy zarys tej historii powstał z kolei już w 2005 r. Jego pomysłodawcą był oczywiście Taika Waititi, który stworzył krótkometrażowy film. Składały się na niego wywiady z wampirami. Po wielu latach ta idea dała życie amerykańskiemu serialowi, który od 2019 r. produkuje stacja FX.

Serial opowiada perypetie czwórki wampirów, zamieszkujących posiadłość na Staten Island w Nowym Jorku. Nietypowi lokatorzy starają się dostosować do wymogów współczesności, a ich nocne życie dokumentuje ekipa filmowa. Wraz z pojawieniem się ich mrocznego pana dostają zadanie doprowadzenia do całkowitej dominacji wampirów na całym świecie.

Co wydarzyło się do tej pory

W piątym sezonie Nandor ubolewa nad tym, że jego sługa Guillermo oddala się od niego i spędza coraz więcej czasu z Laszlo. Ten z kolei pragnie po prostu odkryć tajemnice dziwnych zmian, które zachodzą w ciele Guillermo. Z kolei Nadja postanawia odnowić więź z rodziną, a Colin Robinson postanawia kandydować do lokalnego samorządu.

Każdy z pięciu sezonów serialu liczył sobie dziesięć odcinków. Scenarzystami i producentami wykonawczym Co robimy w ukryciu są Taika Waititi i Jemaine Clement. W obsadzie produkcji znaleźli się między innymi Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Mark Proksch czy Kristen Schaal. Producentami obrazu są również Paul Simms, Stefani Robinson, Sam Johnson, Garrett Basch i Eli Bush, a także FX Productions.

Źródło: ComingSoon