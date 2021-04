Piła i American Psycho otrzymają serialowe adaptacje!

Jeśli jesteście fanami brutalnych i krwawych produkcji to zapewne widzieliście kiedyś American Psycho czy też serię filmów Piła. Niedługo możliwe, że otrzymamy nowe wersje tych historii, ale tym razem w formie seriali.

Wygląda na to, że Patrick Bateman i Jigsaw niedługo trafia na ekrany telewizorów. Podczas wywiadu z serwisem Deadline, przewodniczący Lionsgate Television, Kevin Beggs wypowiedział się na temat przyszłości firmy i jej nadchodzących projektów. Jednym z najciekawszych projektów, o których wspomniał Beggs, jest serialowa adaptacja powieści American Psycho. Niestety dowiedzieliśmy się tylko tyle, że trwają pracę nad serialem. Taką samą wiadomość otrzymaliśmy także na temat planowanego serialu Piła.

Trwają pracę nad American Psycho. Zawsze eksplorujemy możliwości w telewizji, z czymś jak np. franczyza filmowa Piła.

Wygląda więc na to, że trochę sobie poczekamy na obie proudkcje. Marka American Psycho w najbliższej przyszłości nie poszerzy się o nowe produkcje, ale za to franczyza filmów Piła, niedługo doda do swojej kolekcji kolejne dwa filmy. Jednym z nich jest Spiral: From the Book of Saw, w którym zobaczymy ciekawe duo Samuela L. Jacksona i Chrisa Rocka. Drugim filmem z tej serii będzie już dziesiąta część serii, o której na ten moment nic nie wiemy.

Źródło: deadline.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe