Poker Face – Natasha Lyonne zagra w serialu Riana Johnsona!

Natasha Lyonne zagra w Poker Face, tajemniczym serialu, który wyprodukuje Rian Johnson. Serial powstanie dla serwisu Peacock.

Na chwilę obecną zamówiono 10 odcinków serialu. Johnson będzie scenarzystą, reżyserem i podobnie jak Lyonne producentem wykonawczym jednogodzinnego serialu. Szczegóły dotyczące fabuły produkcji nie są jeszcze znane.

Natashę Lyonne, która zagra główną rolę w serialu Johnsona mogliśmy oglądać wcześniej w takich produkcjach, jak: Orange Is the New Black, Russian Doll, a także w American Pie.

Sam reżyser nie kryje zadowolenia ze współpracy z aktorką:

To moje szczęśliwe miejsce. Posiadanie Nataszy jako partnera w zbrodni to marzenie, a my znaleźliśmy idealny dom w Peacock.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Orange Is the New Black