Powstaje serial z uniwersum The Office. Gleeson i Impacciatore w głównych rolach

Platforma Peacock ogłosiła zamówienie pełnego sezonu niezatytułowanej jeszcze serii osadzonej w tym samym uniwersum co hit stacji NBC sprzed lat ze Stevem Carellem w roli głównej The Office.

Podobnie jak w przypadku The Office tak i w nowej produkcji będziemy mieli do czynienia z tzw. mokumentem. Jego współtwórcami są Greg Daniels, scenarzysta amerykańskiej wersji międzynarodowego hitu i Michael Koman, scenarzysta i producent takich tytułów jak Eagleheart i Złoty dotyk Nathana.

W rolach głównych wystąpią Domhnall Gleeson (ostatnia trylogia Star Wars, Ex Machina, Zjawa) i Sabrina Impacciatore (Biały lotos, Pasja). Prace na planie produkcji mają rozpocząć się już w lipcu 2024 r.

Amerykańska wersja The Office śledziła perypetie pracowników oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków. Serial wykreował wiele gwiazd w tym Steve'a Carella, Johna Krasinskiego, Mindy Kalling czy Eda Helmsa. Twórcą tej wersji jest Greg Daniels, który współpracował przy niej z Rickym Gervaisem i Stephenem Merchantem.

Lisa Katz, prezydent NBC Universal Entertainment tak skomentowała prace nad serialem z uniwersum The Office:

Minęło ponad 10 lat od finałowego odcinka The Office na NBC, ale seria wciąż zyskuje popularność i buduje pokolenie nowych fanów na platformie Peacock. We współpracy z Universal Television oraz na czele z kreatywnym zespołem Grega Danielsa i Michaela Komana serial przedstawi nową obsadę w świeżej scenerii: redakcji dziennika.

O czym opowie serial?

Zgodnie z opisem w serialu weźmie udział ta sama ekipa filmowców, która tworzyła dokument w oddziale firmy Dunder Mifflin ze Scranton. Szukając nowego tematu odkrywają oni umierającą redakcję gazety, którą wydawca stara się przywrócić do życia przy pomocy wolontariuszy. Nie wiemy w jakich rolach wystąpią Gleeson i Impacciatore, ale kompletowanie obsady produkcji rozpoczęło się już w styczniu 2024 r. Serial wyprodukuje Universal Television.

Producentami wykonawczymi niezatytułowanego jeszcze serialu są Greg Daniels i Michael Koman. W projekt zaangażowani są także współtwórcy oryginalnego, brytyjskiego The Office czyli Ricky Gervais i Stephen Merchant. W pracach wezmą udział również Howard Klein, Ben Silverman oraz firma Banijay Americas.

Produkcja trafi na platformę Peacock

W ostatnim czasie platforma Peacock spotkała się z wieloma problemami w zdobywaniu i utrzymywaniu widzów swoich oryginalnych produkcji. Jako, że jednak jest domem dla serialu The Office, nowy tytuł osadzony w uniwersum szalenie popularnej serii daje jej szansę na wyjście z dołka. Niedawno streamingowa platforma zamówiła inny mokument Mr. Throwback, w którym główne role zagrają Steph Curry i Adam Pally.

Greg Daniels kontynuuje swoją współpracę z Peacock. W styczniu na platformie zadebiutował serial In the know, którego jest producentem wykonawczym. Poza tym jego serial Upload, który ma swój dom na Prime Video dostał właśnie zamówienie na czwarty i ostatni sezon.

Źródło: Hollywood Reporter / ilustracja wprowadzająca: