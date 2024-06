Powstanie spin-off serialu Po sąsiedzku. Tracy Morgan gwiazdą komedii

Po tym jak stacja CBS zamówiła siódmy sezon serialu Po sąsiedzku, dowiadujemy się, że powstanie jego spin-off. Komedia osadzona w tym samym uniwersum znajdzie dom na platformie Paramount Plus, a jej gwiazdą będzie Tracy Morgan.

Komedia kręcona wieloma kamerami nosi tytuł Crutch. Tracy Morgan zagra w niej Francois “Frank” Crutchfielda, dla przyjaciół Crutch. Bohater został opisany jako wdowiec z Harlemu, którego plany samotnego życia zostają pokrzyżowane przez powrót jego syna milenialsa i niezależnej córki do domu.

Producentem wykonawczym serialu będzie gwiazda Po sąsiedzku Cedric the Entertainer. Crutch wyprodukuje CBS, a prace nad obrazem rozpoczną się jeszcze w 2024 r. Oto co komik miał do powiedzenia na temat spin-offu:

Jestem podekscytowany rozwojem uniwersum Po sąsiedzku i możliwością pracy z legendą komedii Tracym Morganem. Nowy bohater będzie bliskim kuzynem odgrywanej przeze mnie postaci, Calvina Butlera. Będziecie mieli okazję nacieszyć się wieloma podobieństwami między bohaterami.

Aktor wypowiedział się również na temat głównego bohatera serialu:

Tracy Morgan gra Crutcha, wdowca, który nie owija w bawełnę i staje przed nowym wyzwaniem gdy jego dwójka dorosłych dzieci i kilka wnuków zostaje zmuszona z nim zamieszkać. Powiedzmy, że to wprowadzi niejedną komediową komplikację w jego życiu.

Tracy Morgan o swoim nowym serialu

Tracy Morgan miał już okazję wystąpić w serialu Po sąsiedzku, ale w zupełnie innej roli. Pojawił się w czwartym sezonie, w odcinku zatytułowanym Welcome to Bro Money, Bro Problems. Zagrał wtedy Curtisa, bogatego młodszego brata głównego bohatera. Morgan skomentował swój nowy projekt:

Crutch będzie nawigował między wzlotami i upadkami wspólnego życia za swoimi dorosłymi dzieciakami oraz ich potomstwem. Wiecie, że jeżeli ja biorę udział w tym projekcie, będzie z czego się pośmiać. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować z Cedriciem, Owenem Smithem i resztą niesamowitej obsady, którą udało nam się skompletować. Przygotujcie się na swój nowy ulubiony serial!

Gwiazda serialu będzie również jego producentem wykonawczym. Tę rolę będzie również pełnił Owen Smith, który napisał scenariusz pilota i będzie showrunnerem Crutch. Dwójka miała okazję już współpracować przy produkcji The Last O. G. stacji TBS w latach 2018-21. Tak jak w przypadku Po sąsiedzku, tak i w przypadku spin-offu w gronie producentów znaleźli się Cedric the Entertainer i Eric C. Rhone z A Bird and a Bear Entertainment, Aaron Kaplan z Kapital Entertainment, a także Wendi Trilling z TrillTV.

Jeff Grossman, wiceprezydent ds. programowania w Paramount Streaming podzielił się swoją ekscytacją w związku z pracami nad spin-offem:

Nasi subskrybenci kochają Po sąsiedzku stacji CBS, dlatego naturalnym krokiem wydawało się sprowadzenie na platformę jego spin-offu. Nie możemy już doczekać się co niesamowite talenty stojące za Crutch - Tracy Morgan, Cedric The Entertainer and Owen Smith - wniosą do serii.

O czym opowiada Po sąsiedzku?

Serial zadebiutował na stacji CBS w 2018 r. W kwietniu został zamówiony jego siódmy sezon. Jak do tej pory komedia doczekała się 115 odcinków. Fabuła serialu opowiada o Davie, który wraz ze swoją rodziną przeprowadza się do dzielnicy Los Angeles, gdzie większość stanowią czarnoskórzy mieszkańcy.

Twórcą serii jest Jim Reynolds, który pracował między innymi przy Teorii Wielkiego Podrywu. W głównych rolach grają Cedric The Entertainer (Czyściciel, Be Cool), Max Greenfield (Jess i chłopaki, Big Short), Tichina Arnold (Gang Dzikich Wieprzy, Wszyscy nienawidzą Chrisa) i Beth Behrs (Dwie spłukane dziewczyny). 6 maja miał miejsce finał szóstego sezonu Po sąsiedzku.

