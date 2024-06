Prequel filmu Piątek trzynastego nie powstanie? Studio A24 porzuca serial

Więcej problemów dla Jasona Voorheesa? Prequel kultowego horroru Piątek trzynastego zatytułowany Crystal Lake miał zostać wyprodukowany przez A24. Teraz wszystko wskazuje na to, że studio porzuciło swoje plany i serial nie powstanie.

Ogłoszenie o pracach nad serialowym prequelem miało miejsce w 2022 r. W projekt zaangażowany był twórca serialu Hannibal Brian Fuller, a produkcja miała trafić na platformę Peacock. Jak donosi dziennikarz Jeff Sneider, studio A24 miało wycofać się z tych planów. Nie wiadomo jednak, czy całkowicie porzuca serial, czy odkłada jego produkcję w czasie.

Dziennikarz na podzielił się informacją na swoim blogu The InSneider:

Z tego co się dowiedziałem, A24 wstrzymało prace nad Crystal Lake, planowanym prequelu serii Piątek trzynastego, który miał zadebiutować na platformie Peacock. Studio nie skomentowało tych doniesień. Być może Peacock rzuci nieco więcej światła na obecny stan projektu, który ogłoszono w 2022 r.

Niełatwa sytuacja prawna serii

W związku z walką o prawa autorskie do serii i batalię między scenarzystą oryginalnych filmów Victorem Millerem, a reżyserem pierwszej części Seanem Cunninghamem, wiele osób zastanawiało się jak bardzo nowy serial będzie mógł czerpać z tego uniwersum. Brian Fuller miał jednak w tej kwestii bardzo dobre wiadomości dla fanów franczyzy, którymi podzielił się w wywiadzie dla podcastu The Kingcast:

Wszystko. Możemy użyć wszystkiego. Możemy iść do piekła i polecieć w kosmos. Nie żebyśmy mieli zrobić dokładnie te rzeczy… aczkolwiek jeśli dożyjemy dziesięciu sezonów to będę lobbował za podróżą w kosmos. Studio i prawnik Victora Millera wykonali wspaniałą pracę, zbierając wszystkie prawa do Piątku trzynastego. Inaczej rzecz wygląda w przypadku praw do filmów, ale to już nie nasza sprawa.

W rozmowie Fuller zdradził również co nieco na temat ogólnej koncepcji Crystal Lake, twierdząc, że będzie to nie tyle prequelowy serial co pre-remake-quel. W ostatnich latach artysta zaangażowany był przede wszystkim w prace nad scenariuszem serialu Star Trek: Discovery. W mediach bardzo często przewijał się także temat ewentualnej kontynuacji serialu Hannibal, do której póki co nie doszło.

Historia filmu Piątek trzynastego

Piątek trzynastego opowiada historię Steve'a Christy'ego, który stara się na nowo otworzyć obozowisko nad jeziorem Crystal, zamknięte przed laty w wyniku tajemniczych morderstw nastolatków. Bohater nie zdaje sobie jednak sprawy, że w okolicznych lasach czai się morderca.

W obsadzie filmu z 1980 r. znaleźli się między innymi Adrienne King, Betsy Palmer, Harry Crosby, Laurie Bartram, Mark Nelson czy Kevin Bacon. Obraz wyreżyserował Sean S. Cunningham. Z kolei nad scenariuszem pracowali Ron Kurz i Victor Miller.

Prawne problemy sprawiły, że ostatni film z serii, remake oryginału mieliśmy okazję obejrzeć piętnaście lat temu w 2009 r. Bohater Piątku trzynastego Jason Voorhees w sumie pojawił się w kilkunastu produkcjach. Ostatnimi z tytułów należących do kanonu są Jason X i Freddy kontra Jason.

Źródło: ComingSoon / ilustracja wprowadzająca: kadr z filmu Piątek trzynastego