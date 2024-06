Prosta Sprawa już w CANAL+ Online! Damięcki i Adamczyk w rolach głównych!

„Co łączy Wojciecha Chmielarza i Cypriana T. Olenckiego? Odpowiedź jest "Prosta": gwarancja najlepszego kina akcji!” – napisał po obejrzeniu serialu Paweł Tworek z redakcji Onetu. Widzowie już dziś mogą przekonać się o tym sami, gdyż w serwisie CANAL+ online dostępny jest już pierwszy odcinek PROSTEJ SPRAWY. Najnowsza produkcja oryginalna CANAL+ to wysokoadrenalinowe kino akcji twórców FURIOZY oparte na bestsellerze Wojciecha Chmielarza. W rolach głównych doborowa obsada: Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Mateusz Kmiecik, Maciej Musiał, Iza Kuna, Krzysztof Zalewski, Weronika Humaj, Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki. Tytuł cieszy się już sporym uznaniem wśród krytyków filmowych!

Prosta Sprawa spotkała się z bardzo dobrym odzewem ze strony mediów. Nowe dzieło twórców Furiozy miażdży i zachwyca wielu widzów. Poniżej kilka recenzji ze świata kina.

Prosta Sprawa zachwyca

PROSTĄ SPRAWĄ reżyser FURIOZY po raz kolejny udowodnił, że doskonale robi kino gatunkowe, a Mateusz Damięcki to aktor absolutnie wszechstronny i zdolny do niemal wszystkiego. Ten serial wciąga od samego początku, a już zwłaszcza scena z ręcznikiem z pierwszego odcinka wyznacza nowy, wysoki standard realizacji sekwencji akcji. PROSTA SPRAWA nie jest jednak produkcją jednej gwiazdy - patrzenie na Piotra Adamczyka w takim wydaniu jak tutaj to dzika frajda, a Mateusz Kmiecik jako gangus Czacha po prostu wymiata. - mówi Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl

Recenzenci przede wszystkim zwracają uwagę na bardzo wysoki poziom realizacji scen akcji, które są jakościową świeżością na rodzimym rynku. Podkreślają wartkie tempo narracji historii o Bezimiennym mścicielu, która wciąga od pierwszej sceny oraz świetnie odnajdującą się w serialowej konwencji obsadę.

Piotrowi Adamczykowi oddaliśmy już, co papieskie, teraz oddamy mu, co boskie, bo w tym serialu jest boski, choć plugawy i zły. Mateusza Damięckiego liże się oczami, bo jest owiany tajemnicą, twardy i prawy w świecie lewych interesów, dodatkowo ma w tym serialu plecy (i nie mówię tu o znajomości z reżyserem od czasów FURIOZY). - dodaje Katarzyna Burzyńska-Sychowicz z Wprost.pl

Niby PROSTA SPRAWA, ale serial niebanalny. Zupełnie jak jego bohater - nieoczywisty, złożony i porywający od pierwszych minut. O takie kino akcji walczyłem. - podkreśla Karol Urbański, Serialowa.pl

O serialu Prosta Sprawa

PROSTA SPRAWA opowiada historię tajemniczego mężczyzny (Bezimiennego, w tej roli Mateusz Damięcki), który przyjeżdża do Karkonoszy, by oddać dług swojemu przyjacielowi, Prostemu (Mateusz Więcławek). Okazuje się, że chłopak ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii. Kiedy Prosty znika, szef gangu Kazik (Piotr Adamczyk) wysyła swoich ludzi (Mateusz Kmiecik, Maciej Musiał), by za wszelką cenę odnaleźli Prostego i skradzione pieniądze. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. W starciu z gangsterami ryzykuje wszystko – od teraz będzie walczył o życie, własne i przyjaciół. Z pozoru PROSTA SPRAWA to brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują. Czujesz? Tak pachnie wojna. WOJNA – jakby to powiedział Kazik.

W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili: Mateusz Damięcki (FURIOZA), Piotr Adamczyk („Czas honoru”), Mateusz Więcławek (BELFER, „Kobieta z…”), Mateusz Kmiecik („Morderczynie”), Iza Kuna (KIEDY ŚLUB?, „Teściowie”), Magdalena Wieczorek („Zadra”), Maciej Musiał („Chłopi”, KIEDY ŚLUB?), Krzysztof Zalewski („Bo we mnie jest seks”), Weronika Humaj ("Wataha") oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki.

Scenarzystą i reżyserem serialu jest Cyprian T. Olencki (FURIOZA), za zdjęcia odpowiada Klaudiusz Dwulit (FURIOZA), za scenografię Natalia Maciejewska (EMIGRACJA XD), za kostiumy Milena Jaroszek (FURIOZA), za charakteryzację Alina Janerka (MAŁY ZGON), a za udźwiękowienie Jerzy Murawski (“Ukryta sieć”) i Grzegorz Żaglewski. Kierowniczką produkcji jest Anna Majek. Producentami serialu są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak ze strony CANAL+ Polska oraz Marcin Zarębski z 2 HUNGRY CROCODILES (FURIOZA).

Premiera PROSTEJ SPRAWY już dzisiaj w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: Przemek Pączkowski