Prześladowca wytoczy pozew? Chodzi o serial Reniferek

Okazuje się, że kobieta, która zainspirowała postać prześladowczyni w serialu Reniferek postanowiła wytoczyć pozew przeciw Richardowi Gaddowi.

Czy to nie brzmi komicznie? Kobieta, która prześladowała Richarda Gadda postanowiła wytoczyć przeciwko niemu proces za serial Reniferek, który jest obecnie jednym z najchętniej oglądanych na Netflix.

Prawdziwa rzekoma prześladowczyni, którą Richard Gadd wykorzystał jako inspirację do stworzenia serii Reniferek, rozważa złożenie pozwu. Jak podaje Daily Mail, Gadd twierdzi, że otrzymał 41 071 e-maili, 744 tweetów, listów liczących w sumie 106 stron i 350 godzin wiadomości głosowych od starszej kobiety. Gadd uważał, że kobiety nie da się zidentyfikować, więc podczas tworzenia serialu podjął ekstremalne kroki, aby zachować jej anonimowość.

Ze strony prześladowczyni nie jest jednak tak kolorowo. Prawdziwa kobieta twierdzi, że otrzymywała groźby śmierci i molestowania ze strony zwolenników Richarda Gadda. Dodatkowo przedstawiła swój punkt widzenia:

Teraz to on wykorzystuje Reniferka, żeby mnie prześladować. To ja jestem ofiarą. Napisał o mnie ten okropny serial, a jego zwolennicy wysyłali mi groźby śmierci i molestowania. Obie kobiety są Szkotkami, obie studiowały prawo na uniwersytecie, obie są o około 20 lat starsze od Gadda i obie używają wysoce seksualnego języka w mowie i piśmie. Wygląda trochę jak ja, kiedy przytyłam podczas kwarantanny, ale tak naprawdę nie jestem nieatrakcyjna. […] Richard Gadd cierpi na syndrom głównego bohatera. Zawsze myśli, że jest w centrum wydarzeń.