Resident Evil – poznaj obsadę adaptacji live-action platformy Netflix!

Dokładne szczegóły na temat postaci, jakie zagrają rzeczone gwiazdy, są wciąż tajemnicą. Niemniej podano, iż Reddick wcieli się w nikczemnego kierownika korporacji Umbrella, Alberta Weskera.

I'm so excited to finally announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of the new live-action Resident Evil series: I’ll be playing Albert Wesker! ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/vC55bSmq5K

— Lance Reddick (@lancereddick) June 11, 2021