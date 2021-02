Terminator – Seria trafi na Netflix… jako anime?

Terminator: Mroczne Przeznaczenie był właściwie dobrym filmem. Nie radził sobie w kasie i po raz kolejny pozostawił franczyzę w zawieszeniu. Jednak Skydance Media ma zamiar podjąć kolejną próbę, tym razem z serią anime, która trafia do Netflix, stworzoną przez Mattsona Tomlina.

Jest on współautorem scenariusza najnowszego Batmana, a także napisał Project Power. W tym projekcie Tomlina będzie służył jako showrunner i producent wykonawczy.

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe.

— NX (@NXOnNetflix) February 26, 2021