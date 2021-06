The Bad Batch – mamy nowe plakaty serialu!

Oficjalne konta związane z serialem udostępniły na mediach społecznościowych plakaty, na których znajdują się Cad Bane oraz jego współpracownik, Todo 360. Zarówno Todo, jak i Bane’a mogliśmy oglądać wcześniej w serialu Star Wars: The Clone Wars. Obaj łowcy nagród mieli swój gościnny udział w ostatnio dodanym odcinku serialu. Prawdopodobne jest, iż zobaczymy ich ponownie w kolejnych epizodach.

There's a new bounty hunter in town. See the return of Cad Bane and Todo 360 in episode eight of Star Wars: #TheBadBatch , now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cPcYAZlmPt

— Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) June 21, 2021