The Bad Batch – nowy plakat serialu animowanego Star Wars!

Nadchodzący serial animowany serial The Bad Batch już w maju trafi na platformę Disney+. Otrzymaliśmy już dwa zwiastuny produkcji, ale teraz przyszła pora na nowy plakat.

Oficjalne konto serialu Disney+, The Bad Batch właśnie udostępniło nowy, naprawdę ładny plakat produkcji. Na nim zauważyć można tytułową grupę, ale także głównego złoczyńcę sagi Star Wars – Imperatora Palpatine’a.

They get the job done 💥 Star Wars: #TheBadBatch, an Original Series, arrives May the 4th on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yTjYX3jacj — Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) April 15, 2021

Główne postacie serialu wprowadzono w 7. sezonie Star Wars: The Clone Wars. Do ekipy Bad Batch należą: Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech, a także Echo, który dołączył do nich pod koniec 4. odcinka owego sezonu Wojen Klonów. Oprócz wspomnianych postaci będziemy mieli do czynienia także z Tarkinem czy Fennec Shand, która pojawiła się w The Mandalorian.

Pierwszy odcinek serialu trafi na platformę Disney+ 4 maja, czyli w międzynarodowy Dzień Gwiezdnych wojen.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Disney