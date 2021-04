The Batman – serialowy spin-off opowie o Jamesie Gordonie?

Nadchodzący serial HBO Max, który będzie służył jako spin-off filmu The Batman prawdopodobnie skupi się na postaci Jamesa Gordona. Według najnowszych informacji produkcja nie będzie inspirowana serią komiksów Gotham Central, jak wcześniej przypuszczano.

Serial o policji Gotham, to kolejny nadchodzący projekt Matta Reevesa. Produkcja będzie spin-offem filmu The Batman i według pogłosek, opowie o skorumpowanych oficerach policji Gotham. Wcześniej podejrzewano, że serial będzie czerpał inspiracje z serii komiksów Gotham Central, ale wszystko wskazuje na to, że zrezygnowano z tego pomysłu. Ed Brubaker, który jest scenarzystą komiksów o Gotham, pojawił się ostatnio w podcaście Fatman Beyond. W rozmowie z Kevinem Smithem podzielił się swoją wiedzą na temat nadchodzącej produkcji.

Pomyślałem, że może tym razem naprawdę zrobią Gotham Central, więc skontaktowałem się z producentem, który pracuje dla Matta Reevesa. Powiedział mi „Nie, to nie będzie Gotham Central. Upewniają się, żeby nie nazywać tego Gotham Central i to będzie bardziej spin-off filmu Batmana. To jak serial Jamesa Gordona.”

Komentarz Brubakera sugeruje, że Jeffrey Wright, który odgrywa rolę Jamesa Gordonie w filmie, mógłby ponownie zagrać tę rolę w serialu. Na ten moment nie pojawiły się jednak żadne oficjalne informacje o obsadzie produkcji. Wiadomo natomiast, że serial o Gotham PD będzie służyć za prequel filmu The Batman i zostanie osadzony w pierwszym roku działalności Bruce’a Wayne’a jako Mrocznego Rycerza.

Showrunnerem serialu jest Joe Barton, który m.in. pracował nad thrillerem kryminalnym Giri/Haji: Pomiędzy powinnością a wstydem oraz horrorem Rytuał z 2017 roku. Prace nad serialem prawdopodobnie rozpoczną się latem 2021 roku.

Źródło: ing.com/ Ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna The Batman, WB.