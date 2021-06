The Book of Boba Fett – zdjęcia do pierwszego sezonu dobiegły końca!

The Book of Boba Fett, czyli nadchodzący serial o słynnym łowcy nagród z uniwersum Star Wars, właśnie przeszedł w fazę postprodukcji! O fakcie poinformowała Ming-Na Wen, która w produkcji wcieli się w Fennec Shand.

Boba Fett po wielu latach od debiutu w oryginalnej trylogii Star Wars, wreszcie otrzyma solowy projekt. Po pojawieniu się w 2. sezonie serialu Mandalorian, łowca nagród powróci w serialu The Book of Boba Fett! U jego boku stanie Fennec Shand, grana przez Ming-Na Wen. Aktorka wyjawiła dzisiaj na Twitterze, że zdjęcia do serialu Disney+ zostały zakończone! Sezon 1. trafi na platformę Disney+ w grudniu bieżącego roku.

W główną rolę wcieli się oczywiście Temuera Morrison. W produkcji na pewno zobaczymy również Ming-Na Wen jako Fennec Shand. Producentami wykonawczymi zostali Jon Favreau, Dave Filoni i Robert Rodriguez (odpowiedzialny za 6 odcinek 2 sezonu The Mandalorian, a także między innymi film Desperado). Produkcja będzie nosić nazwę The Book of Boba Fett (co dane nam było zobaczyć w The Mandalorian), co możemy przetłumaczyć na Księga Boba Fetta. Oprócz oficjalnego potwierdzenia formy dzieła i osób zaangażowanych otrzymaliśmy także plakat.

