The Boys – tak prezentuje się Soldier Boy!

The Boys jest jednym z najpopularniejszych seriali, w którym główne role odgrywają superbohaterowie, a trzeci sezon serialu jest właśnie kręcony. W 2020 roku świat obiegła informacja, że do nowego sezonu dołączy Soldier Boy. Wcielać się w niego będzie Jensen Ackles. Aktor współpracował wcześniej z showrunnerem The Boys przy produkcji serialu Supernatural. Już wkrótce przekonamy się jak wypadnie w nowej roli.

Na oficjalnym Instagramie The Boys udostępnione zostało zdjęcie przedstawiające nowego superbohatera. Sprawdźcie sami jak prezentuje się Soldier Boy!

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez The Boys (@theboystv)

Informacje o tym, że Jensen Ackles wcieli się w Soldier Boya obiegły internet w lecie 2020. Już wtedy zwiastowano świetny casting, ale najnowsze zdjęcie jeszcze bardziej to potwierdzają. Nie trzeba znać genezy tej postaci, żeby stwierdzić, że jest on parodią Kapitana Ameryki. Kostium różni się od komiksowego, który też przypominał kostium Kapitana Ameryki. Same założenia serialu polegają na parodiowaniu najpopularniejszych superbohaterów i na pokazywaniu ich w złym świetle. To również jeden z czynników, dzięki którym ten tytuł zyskał wielką sławę.

Podczas jednego z wywiadów zapytano showrunnera The Boys – Erica Kripke – czy Soldier Boy będzie bliski swojemu komiksowemu oryginałowi, czy będzie kimś dużo poważniejszym. Kripke odpowiedział:

Myślę, że każdy, kto spodziewa się, że Jensen pojawi się i będzie dobrym facetem, poczuje się rozczarowany. Tyle mogę powiedzieć. W komiksach zazwyczaj jest nieudolnym popychadłem Homelandera, ale gdy tworzymy go w serialu, skupiamy się na historii Vought, bo on jest trochę jak John Wayne. Jest jednym z tych gości, który kręcił się wokół Vought przez dekady. Był Homelanderem przed Homelanderem. Jest z innej epoki, ale ma ego oraz ambicje i ujawni się to w inny sposób, bo on pochodzi z innego czasu.

W The Boys śledzimy historię grupy ludzi, którzy walczą z „superbohaterami”. Niestety, superbohaterami są tylko z nazwy. W rzeczywistości są pozbawieni skrupułów i robią to co im się żywnie podoba. Superbohaterom przewodzi Homelander – parodia Supermana. Publicznie prezentuje się jako dobry człowiek ze szlachetnymi pobudkami, a prywatnie jest arogancki, agresywny i prostacki. Natomiast dowódcą ludzi jest Billy Butcher, chcący zemścić się na Homelanderze z prywatnych pobudek.

W produkcji występują: Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hugh „Hughie” Campbell Jr), Erin Moriarty (Starlight), Jesse T. Usher (A-Train), Chace Crawford (Deep), Laz Alonso (Cyc), Tomer Capon (Francuz), Karen Fukuhara (Kimiko) i Aya Cash (Stormfront). Do 3. sezonu dołączył wspominany wcześniej Jensen Ackles jako Soldier Boy. Amazon Prime wypuścił do tej pory dwa sezony, a premiera kolejnego sezonu planowana jest najprawdopodobniej na 2021 rok. Niestety nie podano jeszcze dokładnej daty emisji serialu.

Źródło: Ilustracja wprowadzenia: Amazon Prime / Instagram / kadr z serialu The Boys