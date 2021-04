The Last of Us – Gabriel Luna wcieli się w Tommy’ego!

Serial The Last of Us znalazł już swojego Joela oraz Ellie, ale przez długi czas to wszystko, co wiedzieliśmy o produkcji HBO. Teraz jednak otrzymaliśmy wiadomość, że Gabriel Luna wcieli się w Tommy’ego, brata Joela!

Serwis Variety donosi, że Gabriel Luna, którego możecie znać z filmu Terminator: Mroczne Przeznaczenie, czy serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y, dołączył do obsady serialu The Last of Us! Aktor wcieli się w Tommy’ego, młodszego brata Joela (Pedro Pascal). Fani gier zapewne wiedzą, że Tommy nie miał zbyt dużej roli w pierwszej części, oraz że to dopiero w drugiej części postać ta stała się ważnym fundamentem historii. Nie wiemy jednak, czy taką ścieżką podąży serial. Jeśli tak to prawdopodobnie nie zobaczymy zbyt dużo ze strony Gabriela Luny.

Akcja The Last Of Us rozegra się 20 lat po tym, jak Ameryka została zniszczona przez epidemię. Główni bohaterowie, czyli Joel i Ellie muszą udać się razem poza granice strefy kwarantanny. Podróż po postapokaliptycznym świecie okaże się trudna i brutalna, a oni będą musieli liczyć na siebie, by przeżyć.

