The Mandalorian – nowa figurka Ahsoki Tano od Hot Toys!

Twórcy figurki Ahsoki bardzo przyłożyli się do jej produkcji. Idealnie odwzorowano lekku i montrale togrutanki, a także zadbano o jej rysy twarzy tak, aby jak najbardziej przypominały te z serialu. Warto również zwrócić uwagę na detale stroju Ahsoki. Dosłownie każdy szczegół od butów, po tunikę i pelerynę wygląda dokładnie tak, jak w serialu. Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, że Ahsoce towarzyszy także Grogu.

Hot Toys is making Ahsoka from The Mandalorian! Definitely going to pre order this tomorrow! pic.twitter.com/WiI2KC1DDB

— Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) April 16, 2021