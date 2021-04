Tytani – Vincent Kartheiser dołącza do obsady!

Potwierdzając ostatnie plotki, oficjalne konto Tytanów na Twitterze ujawniło, że Jonathan Crane, znany również jako Strach na Wróble, pojawi się w nadchodzącym trzecim sezonie serialu. Klasycznego przeciwnika Batmana zagra Vincent Kartheiser.

The streets are never safe from the Prince of Panic … even if he is locked away in Arkham 😳. Please welcome Vincent Kartheiser as Dr. Jonathan Crane! #DCTitans pic.twitter.com/8RrMsJSChM

— DC Titans on Max (@DCTitans) April 28, 2021