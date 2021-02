WandaVision – 7. epizod ze sceną po napisach! Co ona oznacza?

Odcinek siódmy serialu WandaVision zawiera dodatkową scenę, która pojawia się w trakcie napisów końcowych.

Serial WandaVision posiada długie napisy końcowe, lecz do tej pory nie były one przerywane dodatkowymi scenami. Zmieniło się to wraz z najnowszym epizodem produkcji Disney+, w którym pojawia się ukryta scena.

UWAGA, SPOILERY Z ODCINKA NR 7 WANDAVISION – SCENA PO NAPISACH

Scena ta jest kontynuacją wydarzeń z odcinka oraz rozgrywa się po kłótni i konfrontacji Moniki z Wandą. Widzimy w niej jak Rambeau postanawia iść śladem Wandy oraz Agnes, która to chwilę wcześniej ujawniła, że jest wiedźmą Agathą Harkness i to ona stoi za wydarzeniami w Westview. Monica po krótkich poszukiwaniach odnajduje wejście do piwnicy w domu Agathy i widzi świecące się na fioletowo pnącza. Wtedy to nakrywa ją nieobecny przez cały odcinek Pietro Maximoff/Quicksilver, który został stworzony przez magię oraz jest kontrolowany przez Harkness i będzie próbował przeszkodzić agentce S.W.O.R.D. w infiltracji mieszkania wiedźmy.

To na co warto zwrócić uwagę w tej scenie, to kolor oczu u Rambeau. Wcześniej w odcinku, gdy używała swoich mocy, świeciły one na niebiesko. W scenie po napisach zaś widzimy jak po krótkim zerknięciu na pnącza przybierają one kolor fioletowy, czyli ten, który związany jest z magią Agathy Harkness. Oznaczać to może, że Monica mogła znaleźć się pod kontrolą magii czarownicy.

Natomiast świecące na fioletowo pnącza mogą świadczyć o motywacjach świeżo ujawnionej antagonistki serialu, Prawdopodobne jest, że Harkness doładowuje swoje moce pasożytując na Wandzie i jej życiu w Hexie.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

Źródło: screenrant.com / ilustracja: materiały prasowe