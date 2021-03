WandaVision – Benedict Cumberbatch wyjaśnia, dlaczego Doktor Strange nie pojawił się w serialu

W jednym z wywiadów Benedict Cumberbatch zdradził, dlaczego nie zobaczyliśmy Doktora Strange’a w WandaVision.

Benedict Cumberbatch wyjaśnia, dlaczego Doktor Strange nie pojawił się w WandaVision. Strange miał pojawić się w Westview, aby zniszczyć Hex, stworzony przez Wandę. Jednak, podobnie jak wiele teorii na temat serialu, nie ujrzało to światła dziennego. Zamiast tego, zobaczyliśmy odniesienie od Agathy Harkness w ostatnim odcinku.

Jak wiemy, WandaVision będzie powiązane z Doktor Strange: In the Multiverse of Maddnes. Kontynuacja będzie miejscem, w którym ponownie zobaczymy Scarlet Witch, co pokazała nam scena po napisach ostatniego odcinka. Biorąc jednak pod uwagę, w jaki sposób oba projekty będą się ze sobą łączyć, Doktorowi Strange’owi byłoby znacznie prościej pojawić się na małym ekranie, nawet dla krótkiej sceny by mieć lepszą ciągłość ze swoim filmem. Ale nawet jeśli to było w scenariuszu, wygląda na to, że nie było możliwe.

W jednym z wywiadów, Cumberbatch został zapytany, czy zdaje sobie sprawę z rozczarowaniem, że nie pojawił się w WandaVision. Chociaż nie odpowiedział bezpośrednio, zaoferował wyjaśnienie, dlaczego go nie zobaczyliśmy. Wspomniał, że nawet gdyby Marvel Studios chciał, żeby wystąpił w serialu, nie byłby w stanie tego zrobić, ponieważ był zajęty filmowaniem innej produkcji.

Przepraszam, że cię zawiodłem. Myślę, że byłoby fajnie. To pozwoliłoby na zaangażowanie [Elizabeth Olsen] w Doktor Strange in the Multiverse of Madness, ale, do diabła, wiesz. To wszystko, nadejdzie. Właśnie dostaliśmy pięć nominacji do Mauretańskiego, z którego jestem dumny. Więc tak, nie byłem w WandaVision, bo byłem dość zajęty.

WandaVision to amerykański serial serwisu Disney+, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy sezon liczył 9 odcinków i emitowany był od 15 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

Źródło: Screen Rant, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Avengers: Koniec Gry