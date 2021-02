WandaVision – co oznacza scena po napisach w 8. odcinku?

Za nami ósmy epizod WandaVision, który niesamowicie wiele namieszał w produkcji. Odcinek ten, podobnie jak poprzedni, również zawierał scenkę po napisach końcowych.

Od siódmego odcinka WandaVision dostajemy to, co u Marvela jest już kultowe, czyli sceny po napisach końcowych. Co oznacza ta konkretna? Już śpieszymy z wyjaśnieniami!

UWAGA! DALSZA CZĘŚĆ MATERIAŁU ZAWIERA SPOILERY Z 8. ODCINKA WANDAVISION!

WandaVision – Scena po napisach (8 odcinek)

Najnowszy odcinek WandaVision był najbardziej odmiennym z dotychczasowych, gdyż skupiał się on na życiorysie Wandy. Ponadto po raz pierwszy w produkcjach MCU wypowiedziano jej przydomek – Scarlet Witch. Natomiast w tym epizodzie otrzymaliśmy również scenkę po napisach, która przez wielu jest uważana, za jedną z najlepszych w historii Marvela. Scena ta, przedstawia nam jak to agenci S.W.O.R.D. z Tylerem Haywardem na czele, nadają życie nowej postaci, która wygląda jak Vision. Jej energie zasilane są mocą Wandy z drona, który wcześniej pojawił się w WestView.

I fakt, to jest Vision! Tylko, że jest to jego zła wersja, która miała swój debiut w komiksie West Coast Avengers. Jak wiadomo z odcinka, Wanda wcale nie ukradła szkieletu Visiona, lecz stworzyła go przy pomocy swoich mocy. White Vision prawdopodobnie będzie głównym antagonistą Wandy oraz Visiona w finale pierwszego sezonu.

Co ciekawe, w komiksach z tejże serii, White Vision dołączył w późniejszym czasie do drużyny Avengers. Jak rozwinie się akcja tego serialu? Czyżbyśmy mogli spodziewać się finałowego starcia – Wanda oraz Vision kontra Agatha Harkness oraz White Vision? Czy Paul Bettany w roli White Visiona to zapowiedziany za pomocą osobliwego humoru Bettany’ego postać, której występ miał być niespodzianką, a wszelkie fanowskie spekulacje o interwencji Doktora Strange’a okażą się błędne? Na chwile obecną musimy czekać do następnego piątku.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff oraz Visionie, którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Najbliższy, finałowy odcinek, zadebiutuje 5 marca.

Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe